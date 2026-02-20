歌心りえ、ビクター＆エイベックスから第2弾アルバム『UTA』『KOKORO』2タイトル同時リリース決定
歌手の歌心りえが、4月22日に2タイトル同時で第2弾アルバムをリリースすることが決定した。
【写真】笑顔が素敵！歌心りえ『UTA』『KOKORO』ジャケット
昨年4月、51歳にしてソロメジャーデビューを果たした歌心。初の全国ソロライブツアーや各地のイベント出演を重ね、その圧倒的な歌声を全国に浸透させてきた。ソロメジャーデビューアルバムである『SONGS』と『HEARTS』は、昨年末の『第67回 日本レコード大賞』で企画賞を受賞した。
第2弾アルバムも2タイトル同時リリースとなり、ビクターとエイベックスの2社からのリリースとなる。アルバムのタイトルは『UTA』と『KOKORO』に決定した。
『UTA』と『KOKORO』は、それぞれのオリジナル曲を含む全9曲を収録。『UTA』初回盤のDVDには昨年の全国ソロライブツアーから、『KOKORO』には韓国公演から、それぞれ選りすぐりの映像が収録される。
■歌心りえ コメント
日頃からあたたかい応援をありがとうございます。
皆さんの応援のおかげで新しいアルバムをまたビクターさんとエイベックスさんの2社からリリースすることになりました。とても嬉しく思っています。
『UTA』はあなたの心に寄り添う曲、『KOKORO』は人生の支えとなった大切な曲たち。
一つひとつの言葉に心を込めて歌いました。
3月からは新しいツアーも始まります。アルバムに収録している楽曲もお届けできると思います！
今年もいろんな場所でコンサートがあります。ぜひアルバムを聴いて遊びに来てくださいね。
また元気にお会いしましょうね！
