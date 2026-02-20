■21日（土）の天気

全国的に晴れて絶好の行楽日和となるでしょう。春本番の暖かさとなりそうです。花粉や雪どけには注意してください。

●西日本、沖縄

各地でよく晴れるでしょう。沖縄はにわか雨のところがありそうです。最低気温は5℃を下回るところが多いですが、日中は各地15℃以上で、宮崎、鹿児島は20℃の予想です。

●東日本

千葉は明け方まで雨の可能性がありますが、日中は各地で日差しが届き、天気の崩れはなさそうです。20日（金）より気温が上がり、15℃前後の暖かさとなるでしょう。東京は14℃、名古屋や岐阜は16℃まで上がる見込みです。

●北日本

各地で晴れ間があるでしょう。朝は氷点下の冷え込みとなりますが、日中は東北で10℃を上回り、仙台は12℃、秋田、盛岡で11℃の予想です。北海道は5℃を超えるところが多いでしょう。雪どけによるなだれや落雪に注意をしてください。

■週間予報

●大阪〜那覇

22日（日）は雨の降るところがありそうで、夜から23日（月・祝）にかけては黄砂飛来の可能性があります。来週は短い周期で雨が降りそうです。各地で最高気温は15℃以上の日がほとんどで、鹿児島では20℃くらいが続きそうです。

●新潟〜名古屋

22日（日）は各地で17℃前後の暖かさに、23日（月）は東京や甲府で20℃まで上がる見込みです。北陸は雨で、日中は寒さが戻るでしょう。25日（水）は広く雨となりそうです。

●旭川〜福島

23日（月）は低気圧や前線が通過し、雨や雪が降るでしょう。風も強まり、北海道は警報級の暴風となるおそれがあります。22日（日）は青森で15℃、福島19℃まで上がりますが、23日（月）は次第に寒気が入り、24日（火）は一桁止まりのところがほとんどとなりそうです。