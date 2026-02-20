2月19日、後藤真希がInstagramを更新した。

【写真】キュートな自撮りアップSHOTなども公開

後藤は、自身のInstagramアカウントにて、「The Night Tempo Show 2026ありがとうございました」「Night Tempoさんお誕生日おめでとうございます」「3/4に配信リリースされる『Masterplan』を初披露させていただきました」と出演したイベントなどについてコメント。

あわせて、イベント出演時に着用していたと思われるベージュ系の色味の衣装姿で撮影した自撮りSHOTや、美スタイル際立つ全身SHOTなどを公開した。

この投稿に対し、コメント欄には、「すごく綺麗」「美しすぎる」「可愛すぎ」「衣装も華やかで素敵」などの反響が寄せられている。

1999年にモーニング娘。3期メンバーとしてデビューして人気を博し、2001年には『愛のバカやろう』でソロデビューも果たした後藤。現在はソロアーティストとして活躍するほか、YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』も登録者数40万人を突破し、人気を博している。

