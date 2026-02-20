「オシャレで素敵」hitomi、50歳とは思えない脚長な圧巻スタイルに反響「可愛い」「今日も素敵だなぁ」
歌手のhitomiさんは2月20日、自身のInstagramを更新。コーディネートを公開し、50歳とは思えないスタイルの良さを披露しました。
【写真】hitomi、圧巻スタイルを披露
ファンからは「オシャレで素敵ですよ」「今日も素敵だなぁ」「大好きで〜す」「良き３連休を〜！」「可愛い」と絶賛の声が相次いでいます。
(文:五六七 八千代)
「良き３連休を〜！」hitomiさんは「春から冬の服悩む〜」とつづり、外で撮影した全身ショットを公開。デニムジャケットにピンクのインナー、白系のパンツ、赤いスニーカーを合わせたカジュアルな装いです。顔の小ささや脚の長さが際立つスタイルで、50歳とは思えないバランスの良さが印象的なコーディネートです。
「ベージュな人」hitomiさんは、普段からInstagramでコーディネートを披露しています。1月21日には「代官山にて…ベージュな人」とつづり、1枚の写真を公開。ダウンジャケットやニット、パンツをベージュで統一した装いで、白を基調とした背景にもよく映える洗練されたコーディネートを披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
