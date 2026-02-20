歌手のhitomiさんは2月20日、自身のInstagramを更新。コーディネートを公開し、50歳とは思えないスタイルの良さが反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：hitomiさん公式Instagramより）

歌手のhitomiさんは2月20日、自身のInstagramを更新。コーディネートを公開し、50歳とは思えないスタイルの良さを披露しました。

「良き３連休を〜！」

hitomiさんは「春から冬の服悩む〜」とつづり、外で撮影した全身ショットを公開。デニムジャケットにピンクのインナー、白系のパンツ、赤いスニーカーを合わせたカジュアルな装いです。顔の小ささや脚の長さが際立つスタイルで、50歳とは思えないバランスの良さが印象的なコーディネートです。

ファンからは「オシャレで素敵ですよ」「今日も素敵だなぁ」「大好きで〜す」「良き３連休を〜！」「可愛い」と絶賛の声が相次いでいます。

「ベージュな人」

hitomiさんは、普段からInstagramでコーディネートを披露しています。1月21日には「代官山にて…ベージュな人」とつづり、1枚の写真を公開。ダウンジャケットやニット、パンツをベージュで統一した装いで、白を基調とした背景にもよく映える洗練されたコーディネートを披露しました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)