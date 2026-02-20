お土産が充実していると思う「鳥取県の道の駅」ランキング！ 2位「大山恵みの里」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女211人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「鳥取県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大山の乳製品や野菜を中心に品揃えが豊富。ヨーグルトやチーズは特に人気で、お土産に喜ばれる」（30代女性／大阪府）、「伝統大山おこわや地元そば粉のそば、梨のジュース、みくりや板ワカメクッキーあり」（40代男性／沖縄県）、「大山牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品をはじめ、地元野菜・果物、大山そば、加工品（ジャム・スイーツ・惣菜など）、地酒も揃っています」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「梨を使ったお菓子や加工品、日本酒や海産物など、県内各地の名産が幅広く揃っているからです。観光スポット・白兎神社のすぐそばにあるため、観光客向けのお土産ラインナップが豊富で、鳥取らしい一品を探すにはぴったり」（50代男性／千葉県）、「因幡の白兎にちなんで、白兎まんじゅうを買って帰ると、話のタネになります」（60代男性／新潟県）、「『白うさぎグッズ』や『縁結びのお菓子』など、神話に関連したお土産が充実してます」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女211人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「鳥取県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大山恵みの里（大山町）／28票大山の麓に広がる自然豊かなエリアに位置し、地元野菜や加工品、スイーツなどの特産品がそろいます。旬の農産物を使ったお惣菜や地元グルメも人気で、ドライブ途中の立ち寄りスポットとして定評があります。
回答者からは「大山の乳製品や野菜を中心に品揃えが豊富。ヨーグルトやチーズは特に人気で、お土産に喜ばれる」（30代女性／大阪府）、「伝統大山おこわや地元そば粉のそば、梨のジュース、みくりや板ワカメクッキーあり」（40代男性／沖縄県）、「大山牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品をはじめ、地元野菜・果物、大山そば、加工品（ジャム・スイーツ・惣菜など）、地酒も揃っています」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：神話の里 白うさぎ（鳥取市）／58票神話「因幡の白うさぎ」にちなんだ道の駅で、白うさぎをモチーフにしたかわいらしいお土産が充実。日本海を望むロケーションも魅力で、縁結びに関連するアイテムやスイーツなども人気を集めています。
回答者からは「梨を使ったお菓子や加工品、日本酒や海産物など、県内各地の名産が幅広く揃っているからです。観光スポット・白兎神社のすぐそばにあるため、観光客向けのお土産ラインナップが豊富で、鳥取らしい一品を探すにはぴったり」（50代男性／千葉県）、「因幡の白兎にちなんで、白兎まんじゅうを買って帰ると、話のタネになります」（60代男性／新潟県）、「『白うさぎグッズ』や『縁結びのお菓子』など、神話に関連したお土産が充実してます」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)