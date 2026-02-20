「勝った日くらいはね、やむなし」ロコ・ソラーレの吉田知那美、カーリング女子の五輪勝利を夫婦で祝福！
カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美さんは2月20日、自身のInstagramを更新。ビールで乾杯している、幸せそうな姿を公開しました。
【写真】吉田知那美がビールで乾杯
コメントでは「最高〜！」「今日も笑顔が素敵です」「カンパ〜イ！ いい笑顔！」「ちなみちゃんの笑顔可愛い」「瓶ビールってとこがまたいい わたしも今晩は祝杯あげます」「それはやむなしです！」「ちなみさんと呑んでみたいなご主人様羨ましい」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「今日も笑顔が素敵です」吉田さんは「勝った日くらいはね、やむなしやむなし」とつづり、1枚の写真を投稿。幸せそうな笑顔を浮かべ、ビールで乾杯しています。カーリング女子がミラノ・コルティナ五輪で勝利したためでしょう。夫で全日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介さんをタグ付けしていることから、乾杯している相手、また撮影者は河野さんであることがうかがえます。
「Happy Valentine」14日には「Happy Valentine to my hubby @konokyosuke」とつづり、仲むつまじい夫婦ショットを公開していた吉田さん。手をつないだり、顔を寄せ合ったりしている姿がほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
