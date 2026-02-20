◇ミラノ・コルティナ五輪 第15日（2026年2月20日）

ミラノ・コルティナ五輪は20日に大会15日目を迎えた。リビーニョで行われたフリースタイルスキーの女子スキークロスには中西凜（22＝京都光華ク）、向川桜子（34＝富士フイルムBI秋田）、新井真季子（32＝岐阜日野自動車）の3選手が出場。3選手とも1回戦で敗退した。

同男子エアリアル予選には五十嵐晴冬（23＝美深エアフォース）が出場。24位で決勝進出はならなかった。

同男子ハーフパイプ（HP）予選に出場した松浦透磨（23＝岐阜日野自動車）は74.75点と健闘したが、13位で上位12人による決勝には進むことができなかった。2本を終えた松浦は、笑顔で「2本目で伸ばすことができて良かった。自分の中では結構満足のいくランができた。全力で楽しむことを意識して滑ることができました」と初五輪の舞台を振り返った。

同日（日本時間21日）0時30分からは、スピードスケート女子1500メートルに世界記録保持者で2大会連続銀メダルの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が登場。今大会自身ラスト種目で悲願の金メダル獲得に挑む。堀川桃香（22＝富士急）、佐藤綾乃（29＝ANA）も出場する。