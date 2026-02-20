元阪神の今成亮太氏（38）が20日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織選手（25）と銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）について言及した。

今成氏は、坂本選手について「引退っていうところがあったと思うので。緊張というよりかは自分の最後のパフォーマンスをどういうふうに締めくくるかという、覚悟というか、そういう表情をされていましたし。その後の笑顔と涙っていうのが、いろんなものを物語っているなと思いましたね」と、その心境について分析した。

一方、17歳でのメダル獲得で、フィギュアスケートのメダリストとして最年少記録を更新した中井選手が、「緊張もほどんどしていなかった」と語っていたことも話題に。

今成氏自身は、浦和学院時代の2004年夏と翌2005年春に甲子園に出場。「17歳って、高校2年生で。初めて甲子園出たんですけど、記憶ないですもん。『プレーボール』って言われて『ゲームセット』って言われて…（その間の試合中のことは）全然覚えてないです」と大緊張したことを振り返って苦笑していた。