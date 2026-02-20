¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î·éÊÊ¤ÊÊì¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ÈÉã¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡©¡¿ÉÔÎÑ¤Î»Ò¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿£
¡ØÉÔÎÑ¤Î»Ò¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ÊURON/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÔÎÑ¤Î»Ò¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÊì¿Æ¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë17ºÐ¤Î¤Ï¤ë¤«¡£Ì¼¤Î¿Ê³Ø¤Î¤¿¤áÆ¯¤¯Êì¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉã¡£Î¥º§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿--Éã¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï»Ð¤¬¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£Éã¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÉÔÎÑ¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏË¾¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î²ÈÂ²¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡© ¤Ï¤ë¤«¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö»Ð¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤È¿Æ¤Îºá¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×½Õ´ü¤Î¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉÔÎÑ¤Î»Ò¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè3ÏÃ ¿Æ¤ÎÉÔÎÑ
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÔÎÑ¤Î»Ò¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÊì¿Æ¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë17ºÐ¤Î¤Ï¤ë¤«¡£Ì¼¤Î¿Ê³Ø¤Î¤¿¤áÆ¯¤¯Êì¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉã¡£Î¥º§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿--Éã¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï»Ð¤¬¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£Éã¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÉÔÎÑ¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏË¾¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î²ÈÂ²¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡© ¤Ï¤ë¤«¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö»Ð¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤È¿Æ¤Îºá¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×½Õ´ü¤Î¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉÔÎÑ¤Î»Ò¤À¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè3ÏÃ ¿Æ¤ÎÉÔÎÑ