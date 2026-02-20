◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（２０日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）２０日＝ペン・宮下京香】 女子スキークロスが行われ、エース・中西凜（京都光華ＳＣ）が１回戦の２組４着で敗退した。各組は４人で争い、上位２人が準々決勝に進んだ。中西は「かなり悔しい。昨日の夜まで『楽しんで滑るぞ』という思いだったが、スタート台に立つと緊張が勝って、全然楽しむことはできなかった。雪が降らない予報だったが、（降雪で）雪が積もってスピード感も遅かった。難しい部分がありました」と唇をかんだ。

米カリフォルニア州・ロサンゼルスに生まれの２２歳。小学校から滋賀県に移って、３年生でスキーを始めた。５年生の時にアルペン種目を本格的に始め、６年生の時にオープンレースに参加したことをきっかけにスキークロスの道を歩んだ。２２年１２月からＷ杯に参戦し、２５年３月のカナダ・クレイグリース大会で８位に入ったのが最高成績。同月の世界選手権に初出場し、２０位だった。

２６歳で迎える３０年の五輪を大きな目標に掲げる。若きエースは「２２歳で五輪の独特な雰囲気を味わうことができてすごくいい経験になった。全ての要素が足りないけど、次の４年間でスピードの強化をきっちりしていきたい。私の目標として次の五輪でメダルを獲得することを目標にやっている。スピードが遅い時でも戦えるように仕上げて行きます」と、五輪の借りは五輪で返すことを誓った。

◇スキークロス フリースタイルスキー競技の一種で、選手が一斉にスタートし、キッカーやバンク、ウェーブなどのセクションが設置されたコースを時速７０キロから１００キロで駆け抜けて順位を競う。２０１０年のバンクーバーで五輪の正式種目に。レース中は転倒、クラッシュなども頻発し、順位の入れ替わりが激しくその特性から「雪上の障害物競走」や「雪上のモトクロス」とも呼ばれる。４人ずつで着順を争い、上位２人が次のラウンドへ進む。