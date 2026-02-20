お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が19日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、推し活を巡るトークで「無料なんだからこのYouTubeをもっと見ろよ！」と“無料応援”を訴えた。

社会に対して怒りたくても怒れないリスナーに代わって井口がブチギレる企画で、「好きなことを好きと言える世の中はすてきだが、自分の生活をないがしろにしてまで何百万円使ったりとかを隠さずに言えてしまうのは凄く下品。それでマウントを取るなんてみっともないし違和感」という推し活への意見を紹介。井口は常日頃、自身のファンには古参も新規も関係なく「僕だけが偉い」と伝えている事を明かし、ともに出演する吉住も「“私が上、おまえらが下”って言ってる」と同調した。

井口は推される側の立場として、2022年の「M―1グランプリ」当時のことを「全然推されてなくても優勝したしね」と振り返りながら、使用される金額ではなく、“推し”の頑張り次第であることを強調。「金額でマウントとってる人を優先するような推しは推さない方が良いよ！」とメッセージを込めた。そして、推し活について「無理しない範囲でやるしかない」と寄り添った。

グッズなどにお金が使われても自身に得があまりないともいい、無料視聴できる本コンテンツなどをもっと見るように主張。「その方が、これが続いたりもっと拡大したりにつながる」と切実な思いを明かした。深夜番組なども例に挙げ、「Xに書くだけで意味がある。誰かが人気あるって思ってくれる可能性は全然ある。何百万使ってもらうより、Xで面白いって言ってもらう方が意味ある」と、無料でできる応援が大きな後押しになっていることも伝えた。そして、グッズについては「在庫抱えない程度には買ってくれ」と、とどめた。

推し活の形は、業界やジャンルによってさまざまだが、井口は「自分を大事にしてほしい。自分の生活をないがしろにしてまで推されてもうれしくない」と持論を述べた。