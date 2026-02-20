【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１４日の１９日、フィギュアスケートの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（２５）（シスメックス）がフリーも２位となり、合計２２４・９０点で銀メダルに輝いた。

２０２２年北京大会の銅に続く２大会連続のメダル獲得となった。初出場でＳＰ首位の中井亜美（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）も銅を手にし、フィギュア女子で初めて日本勢２人が表彰台に立った。

今大会の日本勢のメダルは２４個となり、冬季大会で通算１００個に達した。

千葉百音（もね）（２０）（木下グループ）は４位。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（２０）（米）が逆転優勝した。

演技後に得点が出るのを待つ「キス・アンド・クライ」に座り、坂本は金メダルを逃したことを知った。演技後半に予定した連続ジャンプが、バランスを崩して単発になった。たった一つのミスが響いて、首位に届かない。悔しさで涙をこぼす坂本に、中野園子コーチが声をかけた。「よく頑張りました」

４歳でフィギュアスケートを始めてからずっと指導を受けてきた。幼い頃の夢は「中野先生になりたい」。年の離れた２人の姉が小学校と幼稚園で教員をしており、母に「かお（花織）は何の先生になるの？」と聞かれ、迷わず答えた。

指導は妥協を許さず、厳しかった。それと同時に、苦しい時には寄り添い、大切な事を教えてくれた。「人と戦うな」と。

ジュニアだった２０１４年の国際大会でミスが続き、試合後に泣きじゃくった。「強いロシアの選手を『絶対負かしてやる』と思っていた。他人の点を意識して、『自分ならこの位置につけられる』と傲慢（ごうまん）に考えていた」。恩師の言葉の意味に気づき、意識は自らの内面に向いた。

演技直前にリンクサイドから背中をたたいてもらい、気合を入れるのがお決まりの儀式。五輪のリンクは壁が分厚く、コーチの手が届かない。代わりに坂本が後ろに伸ばした右手をポンポンとたたいてもらい、いつも通り「花織は強いです」と送り出してもらった。

難しいジャンプより、流れるような跳躍とスピードに乗った滑りを。教え通りに自分を貫き、前回より良い色のメダルを手にした。

今季で現役を引退し、今後は中野コーチのもとで「坂本先生」になる。立場は変わっても２人の歩みは続く。（岡田浩幸）