3児の母・小倉優子「プチ反抗期息子のお弁当」中1長男リクエストの野菜控えめメニュー公開「愛情たっぷり」「あるある」と共感の声
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの小倉優子が2月19日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「愛情たっぷり」反抗期息子への弁当
小倉は「中学1年生、プチ反抗期息子のお弁当！！彩りやめました笑 お野菜、いらないらしいです お肉 揚げ物が嬉しいらしいです！！作るのも楽だし、息子も嬉しいしウィンウィンです」とコメント。ふりかけのかかったご飯とエビフライ・ウィンナー・卵焼き・ポテトの横に控えめにブロッコリーが1つ添えられたおかずの弁当を公開し、「と言いつつ、やっぱり毎日茶色だけはバランスが気になってしまうので 野菜炒めとか麻婆茄子、青椒肉絲などお野菜が入った好きなメニューを入れちゃおう！！」と親心をつづった。
この投稿に、ファンからは「子どもが喜びそう」「愛情たっぷり」「控えめなブロッコリーに愛を感じた」「お子さんたち幸せ」「美味しそうなお弁当」「子ども思いで素敵なお母さん」などと反響が寄せられている。小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子「プチ反抗期」息子の弁当公開
◆小倉優子の投稿に反響
