22:30
カナダ小売売上高（12月）
予想　-0.5%　前回　1.3%（前月比)　
予想　0.1%　前回　1.7%（コア・前月比)

カナダ鉱工業製品価格（1月）
予想　0.2%　前回　-0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　0.6%　前回　0.5%（原材料価格指数・前月比)

米実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）
予想　3.0%　前回　4.4%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.6%　前回　3.5%（個人消費・前期比年率)
予想　3.0%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.6%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米個人所得・支出（12月）
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（12月）
予想　0.3%　前回　0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.8%（コアPCE価格指数・前年比)

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）　
予想　52.3　前回　52.4（製造業PMI・速報値)　
予想　52.8　前回　52.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.8　前回　53.0（コンポジットPMI・速報値)

23:45　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

21日
0:00
米新築住宅販売件数（12月）
予想　73.8万件　前回　

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）
予想　57.3　前回　57.3

2:45　
ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

5:30　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、FOXインタビュー応じる


※予定は変更されることがあります。