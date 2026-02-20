ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

22:30

カナダ小売売上高（12月）

予想 -0.5% 前回 1.3%（前月比)

予想 0.1% 前回 1.7%（コア・前月比)



カナダ鉱工業製品価格（1月）

予想 0.2% 前回 -0.6%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 0.6% 前回 0.5%（原材料価格指数・前月比)



米実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）

予想 3.0% 前回 4.4%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.6% 前回 3.5%（個人消費・前期比年率)

予想 3.0% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.6% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)



米個人所得・支出（12月）

予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)



米PCE価格指数（12月）

予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.9% 前回 2.8%（コアPCE価格指数・前年比)



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）

予想 52.3 前回 52.4（製造業PMI・速報値)

予想 52.8 前回 52.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.8 前回 53.0（コンポジットPMI・速報値)



23:45

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



21日

0:00

米新築住宅販売件数（12月）

予想 73.8万件 前回



米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（2月）

予想 57.3 前回 57.3



2:45

ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）



5:30

ムサレム・セントルイス連銀総裁、FOXインタビュー応じる





※予定は変更されることがあります。

外部サイト