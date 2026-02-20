歌手の美川憲一さんが、ものまねタレントのコロッケさんとのジョイントコンサートの模様を自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 美川憲一 】「コロッケいつもありがとう〜」ジョイントコンサートで感謝「#しぶとく」「#歌いつづける」





1枚目の写真では、コロッケさんが舞台に向かって左手・美川さんが右手になる並びで、美川さんはワインレッドの衣装、コロッケさんは真紅に黒のストールをまとった姿で共に歌いあげています。







美川さんは「ど〜も〜美川よ〜」「昨日のコンサートも 無事に終わったわよ〜」と、体調などにも大きな問題がないことをうかがわせています。









そして「皆様に楽しんでいただき 美川も嬉しかったわ〜」「コロッケいつもありがとう〜」と、観客とコロッケさんの双方に感謝の思いを伝えています。









美川さんは「コンサートに向けて トレーニング頑張るわよ〜」と、3月の姫路・京都での公演に向けて決意を新たにしています。いつもの「#しぶとく」「#歌いつづける」のハッシュタグも健在で、ファンからは多くのエールが届いています。

【担当：芸能情報ステーション】