「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

坂本花織（２５）＝シスメックス＝が銀メダル、中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダル、千葉百音（２０）＝木下グループ＝は惜しくもメダルに届かず４位となった。

日本人３選手が上位に名を連ねたが、坂本と千葉は演技後にリンク横で悔し泣き。５位に終わった米国のアンバー・グレンが近づき優しく抱擁する姿があった。グレンはうずくまる坂本の姿を撮影しようとした海外メディアのカメラマンにも撮らないようジェスチャーするなど配慮。この様子がＳＮＳなどで伝えられると、日本のファンの間で「胸を打たれた」、「気遣うグレン選手の姿が印象的」、「選手たちのリスペクトし合う姿に感動」、「人柄、さすがだね」、「金メダルをあげたい」、「美しい友情」などの声が続々と上がった。

グレンは昨季ＧＰファイナル女王。今大会もメダル候補に挙がっていたが、ショートプログラム（ＳＰ）で１３位と出遅れて号泣。フリーではさすがの滑りで５位まで順位を上げた。