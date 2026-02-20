放送作家でタレントの野々村友紀子（51）が20日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・女子シングルで、銀メダルを獲得した坂本花織（25）と、銅メダルを獲得した中井亜美（17）をたたえた。

野々村は、坂本について「素晴らしかったと思います。ご本人は思うところあると思いますけど、坂本選手のあの演技、グッときました。1つ1つの動きが丁寧でのびやかで美しかったですし、泣きそうになりました。最後の表情よかったですよね」と称賛。

中井については「かわいらしいですよ。JKなんですよ、やっぱり。最後のポーズもよかったし…」と話した。

「まつげがJKやなって。娘が17歳なんで…同じまつ毛してるんですよ。パチッとしてて…」と、意外な注目ポイントについても明かすと、「メンタルがやっぱり強いなと思いますね」と感嘆した。

さらに「（演技中に）途中で『ああっ』ってシーンがちょっとあったじゃないですか。その後、引きずるんじゃないかって思ったのに、もう吹っ切れてるからすごい」と、改めて切り替えの早さに舌を巻いていた。