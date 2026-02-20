だれでも自由に弾ける！ カラフルなストリートピアノが秋田に上陸 5日から秋田市で開催
ピアノを身近に感じてもらおうと、全国各地で展開されているストリートピアノのイベントが秋田でも行われます。
ストリートピアノ「LovePiano」は、楽器の販売や音楽教室を開いているヤマハミュージックジャパンが開催しています。
これまでに全国200カ所以上の駅や空港、商業施設などのオープンスペースに設置され、多くの人が演奏を楽しんできました。
秋田にやってくるのは、カラフルにペイントされた特別仕様のアップライトピアノです。
期間中は誰でも自由に弾くことができます。
ミニコンサートや参加型のイベントも予定されていて、参加者も募集しています。
イベントの詳細
★ストリートピアノ「LovePiano」
日時 ： 2026年3月5日（木）～16日（月）10:00～21:00
会場 ： イオンモール秋田（秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1）3階 ライトオン前
・演奏の際は、ピアノの近くに掲示している「演奏時のお願い」をご確認ください。
・都合により、ピアノの設置を中止する場合があります。
・主催者のイベントなどにより、一時的に演奏できない場合があります。
●オープニングコンサート「LovePiano in AKITA～はじまりの音」
日時：2026年3月5日（木）13:30～14:00
出演：近藤美穂子（ピアニスト）
●ミニコンサート「≪響きの歩み≫コンサート」
日時：2026年3月8日（日）11:00～12:00
出演：「ピティナ・ピアノステップ」継続表彰者
●参加型演奏イベント「みんなでつなぐLovePianoコンサート」
日時：2026年3月15日（日）13:30～15:30（予定）
参加方法：申込制
※ピティナ秋田ふきのとうステーションに、メールまたは電話にてお申し込みください。当日の参加人数により、申込なしでも参加いただける場合があります。
ピティナ秋田ふきのとうステーション
メールアドレス akitafukinotoustation@gmail.com
TEL．018-807-7691
ストリートピアノ「LovePiano」について詳しくはこちら
https://jp.yamaha.com/products/contents/pianos/lovepiano/