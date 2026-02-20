goetheが、今年初となる新曲「ユーモアを交えて」を2月27日に配信リリースする。

（関連：グソクムズ、田中ヤコブ、えんぷてい……最後まで言葉とサウンドに耳を傾けたい、懐かしくも新しい日本語ポップス）

本楽曲は、誰にでも起こりえる憂鬱な日に寄り添う、明日が少しだけ前向きになるような力をくれる歌詞と、樋口太一（Vo/Gt）の温かみのある声と上質なポップスサウンドが特徴的な楽曲に仕上がっている。

また、配信リリースに先駆け、2月22日21時より放送のZIP-FM『FIND OUT』にてオンエアが決定。いち早く楽曲を聴ける機会となる。

なおgoetheは、5月30日に恵比寿LIQUIDROOMにて、ワンマンライブ『goethe Live at LIQUIDROOM』を開催。チケットはイープラスにて先行受付中だ。

・樋口太一（Vo/Gt） コメント

ユーモアのある人って素敵ですよね。ユーモアを交えるには、心の余白みたいなものが必要だと思います。その心の余白を生み出すには努力が必要で、時間もかかると思います。自分の気づかなかったところで誰かのユーモアが働いていたかもしれない。ユーモアのある人間である前に、それに気づくことができる人間でいたいものです。

（文＝リアルサウンド編集部）