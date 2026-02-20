ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

合宿もキャンプもこの一つであっさり解決！【コールマン】のボストンバックがAmazonに登場!

1


コールマンのボストンバックは、持ち物が多い時でも安心して使える機能性の高いバッグだ。旅行や合宿、キャンプなど荷物が増えがちなシーンにしっかり対応し、使い勝手の良さを追求した設計になっている。

2


容量は50リットルと大容量で、3〜4泊程度の旅行にちょうどいいサイズ感だ。開口部が広く荷物を入れやすいため、衣類やギアをまとめて収納しやすく、移動中の出し入れもスムーズに行える。

3


付属のストラップを装着すればショルダーバッグとしても使え、長時間の移動や両手をあけたい場面でも快適に持ち運べる。

4


アウトドアブランドならではのタフさと、旅に寄り添う機能性を兼ね備えた、頼れるトラベルバッグだ。