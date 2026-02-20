中国では旧正月「春節」の大型連休が始まっています。



中国政府が日本への渡航自粛が呼びかけるなか、北海道内の観光地はどのような影響が表れているのでしょうか。



（向山記者）「札幌市の二条市場です。新鮮な海鮮を求めて多くの人で賑わっています」



（オーストラリアから来た人）「娘はすしが好き。すしを食べて公園で雪だるまを作る予定」



（オーストラリアから来た人）「（初めての雪は）とてもおもしろくてやわらかかった」





（マレーシアから来た人）「支笏湖に行った。美しかった」（マレーシアから来た人）「マレーシアでは（貝柱は）中国産で日本産はない」観光客に人気の札幌・二条市場です。海産物を選んだり食べ歩きを楽しむ多くの観光客。中国の旧正月「春節」が始まっていますが、この日、中国人の姿はまばらでした。（中国から来た人）「春節なので観光で来た」（中国から来た人）「カニはとてもおいしくてやわらかかった」２０２６年の春節ではのべ９５億人が移動すると見込まれていますが、日中関係の緊張を背景に、中国政府は日本への渡航自粛を呼び掛けています。これは中国の大手旅行サイトがまとめた行き先の人気ランキングです。２０２５年、日本は３位となっていましたが、２０２６年は上位１０位にも入りませんでした。影響が心配されますが、二条市場のこちらの店に聞いてみると・・・（札幌二条魚町商業協同組合 佐々木一夫理事長）「売り上げ的にも影響はない、ほとんどない。台湾や香港が多い」札幌市内の宿泊施設です。中国からの団体客は減っていますが、連日満室で影響は限定的だといいます。（札幌ビューホテル大通公園 森野伊智さん）「中国の団体客は少し減っているイメージはあるが、個人で旅行される方はたくさん来ていただいているので、さほど影響はありません。（ことしは）韓国が一番多い。それ以外に北米・オーストラリア、シドニーからの飛行機が就航して昨年から変わった」一方、こちらは冬に外国人観光客で賑わう美瑛町の観光地です。２０２５年のこの時期と比べると…２０２６年も相変わらずの混雑具合です。地元のバス会社に中国人の観光客がいるか聞いてみるとー（光交通 安東良夫代表）「中国人はほとんど来ていない。個人的には来ているようだが、団体客は来ていない」実際に観光名所「クリスマスツリーの木」の周辺で声をかけてみるとー（記者）「どこから来ましたか？」（観光客）「韓国」（観光客）「韓国」韓国人を中心に、中国以外から来た人の姿が目立ちました。日中関係悪化前に比べ、中国人観光客が半減したといいます。（光交通 安東良夫代表）「中国人が減るとこちらの商売にも影響が出ています。減るのはすごくさびしい」のべ９５億人が移動するとも言われる春節の大型連休。日中関係の変化をうけて、道内の観光地では明暗が分かれているようです。