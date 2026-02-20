モデルでタレントのゆきぽよが１９日、ＡＢＥＭＡ「資産全部売ってみた」に出演。愛車も高級バッグも全部売った理由を明かした。

ゆきぽよは２１年に知人男性の事件に巻き込まれ仕事が激減。家からも出られない日々が続き、「母が迎えに来てくれた」という。

そこから実家に戻り、家族や幼なじみが支えてくれたことから「救われた」と感謝。そのおかげで「ここ１年、ようやく整理がついた。バラエティだけがすべてじゃないとか。めっちゃ時間がかかったけど受け入れられるようになった」という。

そんな矢先の昨年のお正月。「お母さんががんが見つかっちゃって。ステージ３」と、最愛の母ががんになってしまったという。「車もバッグも全部売った。５００万円ぐらい」「手術して一気に大きな金額が必要になって。お母さんの病院代にあてた」という。

現在は体調は安定しているようだが「ちょっとでも外に出て、昔のパワフルさ、好きな事をして取り戻してくれたら」と、母のために、フィリピン料理のレストランを開業したいとの夢を語った。「お母さんはフィリピン料理を振る舞うのが大好き。元気を取り戻して欲しい。母のためにフィリピン料理店を」とコメントしていた。