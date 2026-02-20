エヴァートン女子に所属するなでしこジャパンのDF北川ひかるが、ピッチ外でも輝き（？）を放っている。クラブ公式SNSが公開した、リカバリー中のユーモラスな動画が話題だ。

【映像】北川ひかるの「ずぶ濡れ謎ダンス」

エヴァートン女子の公式Xおよびインスタグラムは、日本時間2月20日に1本のショート動画を投稿。映像には、練習後のリカバリーとして氷水の入った黒い巨大なバケツ（アイスバス）に浸かり、寒さに耐える北川の姿が収められている。

スタッフから「2分経過」の合図がかかると、北川は冷え切った体を温めるために勢いよくバケツから飛び出し、太陽が当たる芝生へと猛ダッシュ。そして日向に辿り着くと「I need sun！（太陽が必要！）」と叫びながら腰を深く落とし、「フュー！」と口走りながら両手を交差させる謎のダンスを披露したのだ。

全身びしょ濡れの状態で、謎のポーズを決めている最中もポタポタと水滴が滴り落ちているのが何ともシュールだ。このコミカルな動きに、周囲で見守っていたチームメイトやスタッフからは大爆笑が巻き起こった。

昨年7月にエヴァートンへ加入したばかりの北川だが、持ち前の明るいキャラクターですでにすっかりチームの輪に馴染んでいるようだ。

この投稿には、日本のファンからも反応。「元気いいね」「また面白いことしてる」「不朽の名作『北川ひかるの寒中太極拳チャレンジ』」「世界に北川選手が面白い人なのがバレてしまった」など、彼女の飾らない素顔を面白がるコメントが目立っている。

ちなみに北川は、3月1日に開幕する女子アジアカップに向けたなでしこジャパンの招集メンバーにも順当に選出されている。イングランドの地で心身ともに逞しく、そして笑いのセンスにも磨きをかけたレフティーは、アジアの頂点を目指す日本代表においても、攻守両面とムードメイクで不可欠な主力として期待される。

（ABEMA／海外サッカー）

