¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£¶£·£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡Ê£²£µÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¹ë²Ú£Ï£Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë£²£°¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¡£ÀèÇÚÊý¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Ð¥È¥ó¤ò¶»¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ÇÎ×¤à¾¡Éé¤Î£²£±Ç¯ÌÜ¡¢Âè£±ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ£¶£·£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤ò£²£µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡É½Âê¶Êàºù¥½¥ó¥°á¤Ï¼Â¤ËÌó£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Îºù¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¡Ö£±£°Ç¯ºù¡×¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤Ëà¿À¶Êá¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤À¡£
¡¡½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇËü¥Ð¥º¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£É´²Ö¡£Æ©ÌÀ´¶¤È°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤Ç¸«¤ë¿Í¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¿·À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¥¥é¥¥é¤ÈâÁ¤¤ÀÄ½Õ¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ö¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÀîºêÂóÌé»á¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÎÀÄ½Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¥·¡¼¥ó¤Î¶õµ¤´¶¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¶ÉÕ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢£È£Á£Î£Á¡¢£Ô£Á£Å£Í£É£Î¡Ê£Ó£È£É£Î£å£å¡Ë¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ç£Å£Î£Ô£Á¡¡£Ù£Á£Í£Á£Ç£Õ£Ã£È£É»á¤¬Ã´Åö¡£ÁÖ²÷¤Ç¤É¤³¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Î¿¶ÉÕ¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤â¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤âàºùá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ËÆ£É´²Ö¤Ï¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¢£²£±Ç¯ÌÜ¤ÎÂè£±ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢£±£¹´üÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¤Ç¤¹¡££Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÌ¾¶Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºù¥½¥ó¥°¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö£Í£Ö¤Ï¤Þ¤µ¤Ëà¥¶¡¦ÀÄ½Õá¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÊý¤â¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿¶ÉÕ¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£