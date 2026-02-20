か、か、かんわいいぃぃぃ♡【ガチャ】回す手がとまらん！「カップ麺グッズ」

大人も子どもも夢中になってしまうカプセルトイ。お金を入れてハンドルを回し、カプセルが出てくるまでのドキドキ感に夢中になってしまう人も多いのでは。今回は、「カップヌードル」をモチーフにしたカプセルトイをピックアップ。細部まで作り込まれた「カップ麺グッズ」は、思わず全種類コンプリートしたくなりそう。見つけたらぜひチャレンジしてみてください。

カップ麺の具が指輪に！？

「ガチャ好き」という@gnm.aoさんが紹介している「カップヌードルリン具」。お馴染みのカップヌードルの具から、えび、たまご、謎肉という3種類が指輪になったユニークなアイテムです。指輪が入っているのは、カップヌードルをミニチュア化した専用ケース。麺や具をモチーフにした台座がついているので指輪をはめ込むと、具の一部として飾ることができます。指輪はスリット入りで、大きさを調節できるのもうれしいポイント。1回\500（税込）なので、見つけたらぜひ回してみてください。

全種類欲しくなる、カップ麺型のチャーム！

@gnm.aoさんが「待ってましたよ！ このガチャを」と大興奮なのが、「日清カップヌードル めじるしアクセサリー」です。ラインナップは、定番の「カップヌードル」、「シーフードヌードル」、「カレー」のほか、「シンガポール風ラクサ」など全6種類。約2.3cmのミニサイズですが、蓋の文字やカップのデザインなど細部にまでこだわり満載。本物そっくりに仕上がっています。カニカンとリングが付いているため、バッグやポーチに付けるのはもちろんペットボトルや傘の持ち手にも付けられます。1回\300（税込）で回せるので、コンプリートを目指してみてはいかがでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A