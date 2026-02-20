パステルとサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のコラボレーションが、今年も登場！

2026年3月1日から全国のパステル店舗にてスタートします。

今年で7年連続となる大人気コラボが、ポムポムプリンの30周年を記念してさらにパワーアップ。

定番の「ポムポムプリンの"ぷりんぷりん"おしりプリン」をはじめ、新作の「ポムポムプリンのシュークリーム」や、コンビニで購入できるお菓子も多数登場。

また、手のひらサイズのもちもちぬいぐるみや、公式オンラインストア限定のもちもちクッションなど、かわいいグッズも見逃せません。

商品情報

●スイーツ商品

販売期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木）

販売店舗：全国のパステル店舗限定 ※一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗があり。※なくなり次第終了。

・ポムポムプリンの"ぷりんぷりん"おしりプリン 価格：880円（税込）

・ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン 価格：880円（税込）

・ポムポムプリンのぬいぐるみパック 価格：1セット 2,480円（税込）

・ポムポムプリンのシュークリーム 価格：300円（税込）

・ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード 価格：880円（税込）※2026年3月31日（火）までの販売。

・ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜 価格：500円（税込）※2026年3月31日（火）までの販売。

●焼き菓子商品

販売期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木） ※コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなどでは2026年3月3日（火）より順次販売開始。

・ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜 価格：参考小売価格 1個172円（税込）/ 12枚入 1,944円（税込）※オリジナルシールが全8種（うちシークレット1種）の中から1枚ランダムで封入。

販売場所：全国のパステル店舗、全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

・ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ 価格：参考小売価格 1個300円（税込）/ 8個入 2,400円（税込）

販売店舗：全国のパステル店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

・ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー 価格：参考小売価格 1個240円（税込）/ 8個入 1,920円（税込）

販売店舗：全国のパステル店舗、全国のセブン-イレブン、ローソン、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

・ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート 価格：800円（税込）

販売店舗：全国のパステル店舗

・ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック 価格：1セット 5,200円（税込）

※セット内容：

『ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン』1個

『ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン』1個

『ポムポムプリンのシュークリーム』1個

『ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード』1個

『ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜』1個

『ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート』1個

『ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ』1個

『おでかけエコバッグ（ランダム）』1枚

販売店舗：全国のパステル店舗

●オンラインストア限定商品

販売期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木）

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」限定 ※なくなり次第終了。※単品販売はなし、セット販売のみ。

・ポムポムプリンのもちもちクッション

・ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜プリン風味〜、ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜チョコ風味〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663997