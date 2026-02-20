コンビニでも買える♪ 人気コラボ「ポムポムプリン×パステル」がパワーアップ、激かわグッズ＆スイーツ多数登場♪
パステルとサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のコラボレーションが、今年も登場！
2026年3月1日から全国のパステル店舗にてスタートします。
今年で7年連続となる大人気コラボが、ポムポムプリンの30周年を記念してさらにパワーアップ。
定番の「ポムポムプリンの"ぷりんぷりん"おしりプリン」をはじめ、新作の「ポムポムプリンのシュークリーム」や、コンビニで購入できるお菓子も多数登場。
また、手のひらサイズのもちもちぬいぐるみや、公式オンラインストア限定のもちもちクッションなど、かわいいグッズも見逃せません。
商品情報
●スイーツ商品
販売期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木）
販売店舗：全国のパステル店舗限定 ※一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗があり。※なくなり次第終了。
・ポムポムプリンの"ぷりんぷりん"おしりプリン 価格：880円（税込）
・ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン 価格：880円（税込）
・ポムポムプリンのぬいぐるみパック 価格：1セット 2,480円（税込）
・ポムポムプリンのシュークリーム 価格：300円（税込）
・ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード 価格：880円（税込）※2026年3月31日（火）までの販売。
・ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜 価格：500円（税込）※2026年3月31日（火）までの販売。
●焼き菓子商品
販売期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木） ※コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなどでは2026年3月3日（火）より順次販売開始。
・ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜 価格：参考小売価格 1個172円（税込）/ 12枚入 1,944円（税込）※オリジナルシールが全8種（うちシークレット1種）の中から1枚ランダムで封入。
販売場所：全国のパステル店舗、全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど
・ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ 価格：参考小売価格 1個300円（税込）/ 8個入 2,400円（税込）
販売店舗：全国のパステル店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど
・ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー 価格：参考小売価格 1個240円（税込）/ 8個入 1,920円（税込）
販売店舗：全国のパステル店舗、全国のセブン-イレブン、ローソン、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど
・ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート 価格：800円（税込）
販売店舗：全国のパステル店舗
・ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック 価格：1セット 5,200円（税込）
※セット内容：
『ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン』1個
『ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン』1個
『ポムポムプリンのシュークリーム』1個
『ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード』1個
『ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜』1個
『ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート』1個
『ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ』1個
『おでかけエコバッグ（ランダム）』1枚
販売店舗：全国のパステル店舗
●オンラインストア限定商品
販売期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木）
販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」限定 ※なくなり次第終了。※単品販売はなし、セット販売のみ。
・ポムポムプリンのもちもちクッション
・ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜プリン風味〜、ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜チョコ風味〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663997