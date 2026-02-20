NEXZ冠バラエティ『NEXZカンパニー』、地上波放送決定 TOMOYA「僕たちももっと頑張ろう」【コメント全文】
日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）による冠バラエティ番組『NEXZカンパニー』が、26日深夜（深2：15〜深2：45）に地上波フジテレビ（※関東ローカル）で放送されることが決定した。
【別カット】ユニットカットも！沼落ち不可避のNEXZ
『NEXZカンパニー』略して“ネクカン”では、次世代を担うメンバーが集められたグループとして、メンバー7人で架空の会社「NEXZカンパニー」を発足。それぞれが会社の社員となり、次世代の現場を直撃する。未来には何が待っているのかを自ら体験し、同世代に発信する。今回の地上波放送では、7人が身体を張ってリレーバトルを繰り広げたパワードスーツ回を中心に、地上波放送編集バージョンとして届ける。
次世代ブレイク間違いなしの個性あふれる7人のメンバーで構成され、普段見せるキレキレのダンスパフォーマンスとは対極的な、仲が良い等身大の「NEXZ」のキュートさも見どころとなっている。
FODではパワードスーツ体験回のほかに、家族型ロボット「LOVOT」と戯れる回、最先端AI家電体験回、ロケ中のメンバーの“わちゃわちゃ”が見られるメイキング回の全4話を引き続き配信中。
【コメント】
■NEXZ・TOMOYA（リーダー）
今回のロケではNEXZが次世代の代表として、さまざまな次世代の現場を直接見に行ってきました！終始ワクワクがいっぱいで、普段の活動ではなかなかできない体験が多く、大きな刺激を受けると同時に、“僕たちももっと頑張ろう”と思える1日になりました！
番組を通して、NEXZの新たな一面もお見せできたのではないかなと思います。皆さんにもぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。ぜひ放送をご覧ください！そして僕たちNEXZもこれから次世代を切り開いていきます！温かく見守っていただけたらうれしいです！
