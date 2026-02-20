「餃子JAPANフェスin長崎」開幕 出島メッセに全国から17店舗「いもコレ」も同時開催《長崎》
全国から選りすぐりのおいしいギョーザが集結するイベントが20日に長崎市で開幕しました。
会場では、サツマイモグルメを楽しめるイベントも同時開催されています。
北海道産のチーズをたっぷりかけた「チーズ揚げ餃子」や、もっちり食感が特長の「宮崎餃子」など、全国から17店舗48種類が集結しました。
20日に長崎市の出島メッセ長崎で開幕した「餃子JAPANフェスin長崎」。
1世帯あたりのギョーザの購入額日本一の静岡県浜松市の「浜松餃子」や、横浜中華街の「焼き小籠包」など定番の味が楽しめるほか、珍しいギョーザも。
（青木雄大アナウンサー）
「にんにくがガツンときて牛タンの歯ごたえも感じられておいしい。宮城の牛タン餃子ここでしか食べられません」
会場内ではさつまいもコレクション「いもコレ」も同時開催されていて、全国やきいもグランプリで3度の日本一に輝いた店舗の「焼きイモ」など自慢の一品を味わえます。
（客）
「サツマイモとギョーザが好きなのでちょうどいい」
「おいしい～」
（客）
「茨城と宇都宮のギョーザを買った。(現地に)行けないからこそきょう狙って来た」
「現地で食べるのと一緒くらいおいしい」
いずれのイベントも2月24日まで開催されています。