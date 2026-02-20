鉄道好きの孫と一緒に見つけた、謎の電車。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

車掌さんの心遣いが、素敵な思い出に。

滋賀県在住の50代女性・Aさんがシェアしてくれた。

＜Aさんからのおたより＞

孫が3歳の頃、ドクターイエローや新幹線、サンダーバードなど電車が大好きで、よく駅へ見に行っておりました。

ある日、たまたま、ある駅の構内を散歩していると、見知らぬ電車が。

「ばぁば、何て言う電車？」

「なんだろね〜 写真撮っておうち帰ってから調べようね」

そう言っていると、車掌さんが降りてきて......。

孫は言葉には表さず

「僕、電車好き？？ これは、こうのとりって言う電車だよ」

こう話すと、シールと記念のカードを渡してくれました。

孫は大喜びなのにシャイで、言葉には表さず......。

あの時はしっかりとお礼言わさず、申し訳なく思っています。

ありがとうございました。



