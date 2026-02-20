『ニノさん』レギュラー放送終了 約13年の歴史に幕「またみんなで集まれたら…」
嵐・二宮和也がMCを務める日本テレビ系『ニノさん』が、20日放送の『ニノさんSP』（後7：00〜後8：54）の放送をもって、レギュラー枠での最終回を迎え、2013年から続いた約13年の歴史に幕を下ろした。
【番組カット】ラスト放送…集結したニノさんファミリー
今回は、赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙（※五十音順）と、豪華メンバーが勢ぞろい。ファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロインも合わせた総勢17人の芸能人が、ゲストチームとニノさんチームに分かれて「ひらがな作文ポーカー」「ニノさん的自由すぎ研究！」「プチファインプレーチャレンジ！」「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」などといったゲーム対決を行った。
途中に名場面なども挟みながら、豪華ゲストたちとのゲームも終わり、いよいよエンディング。最後のあいさつで、二宮は「きょうで『ニノさん』はレギュラー放送としては最後となりますが、みなさまありがとうございました！またみんなで集まれたら、その時はみなさまも見ていただけたらと思います。それでは、さようなら！」と締めくくった。
同番組は、二宮の初冠番組として2013年4月に深夜枠（毎週木曜 深0：59〜深1：59）で放送を開始し、2013年10月から毎週日曜昼に放送枠を変更（後0：45〜後1：15）、2020年4月から放送時間を１時間に拡大し、毎週日曜午前に放送枠を変更（前10：25〜前11：25）しており、2024年10月より金曜午後7時のゴールデン帯で放送していた。
