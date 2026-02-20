桃井かおり「我が家の名作ご飯」3日煮込んだビーフシチュー公開「本格的」「盛り付けもお店レベル」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の桃井かおりが2月19日、自身のInstagramを更新。3日間煮込んだというビーフシチューを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】74歳ベテラン女優「本格的」3日煮込んだビーフシチュー
桃井は「3日コトコトビィーフシチュー」と書き出し、食卓の写真を投稿。「ほうれん草のソテーと発芽玄米でガッツリ頂く」と続けて、鮮やかな青いお皿にほうれん草のソテーと発芽玄米、じっくり煮込まれたことがうかがえる深みある色合いのビーフシチューが並んだ目にも美しい1皿を公開している。さらに「老舗に勝る洋食屋さんな我が家の名作ご飯〜家ご飯なら尚更美味しい」とつづり、自宅での食事であることを明かしている。
この投稿には「本格的」「盛り付けもお店レベル」「3日煮込むのすごい」「絶対おいしい」「食べてみたい」「さすがの腕前」「盛り付けもおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳ベテラン女優「本格的」3日煮込んだビーフシチュー
◆桃井かおり、3日間煮込んだビーフシチュー公開
桃井は「3日コトコトビィーフシチュー」と書き出し、食卓の写真を投稿。「ほうれん草のソテーと発芽玄米でガッツリ頂く」と続けて、鮮やかな青いお皿にほうれん草のソテーと発芽玄米、じっくり煮込まれたことがうかがえる深みある色合いのビーフシチューが並んだ目にも美しい1皿を公開している。さらに「老舗に勝る洋食屋さんな我が家の名作ご飯〜家ご飯なら尚更美味しい」とつづり、自宅での食事であることを明かしている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「本格的」「盛り付けもお店レベル」「3日煮込むのすごい」「絶対おいしい」「食べてみたい」「さすがの腕前」「盛り付けもおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】