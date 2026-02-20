ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケート女子シングル銀メダルの坂本花織選手が現地20日の会見に出席。団体＆個人銀メダルを獲得した今大会を振り返りました。

女子シングルで銀メダルを獲得してから一夜明けて行われた会見。昨夜は「一睡もできず、帰るのが遅くなったりもして今日の朝まで時間がたつのが早かった」と振り返ります。

それでも「帰ってからは“りくりゅう”とトレーナーさんと一緒に打ち上げをしました」と、ペア金メダルの三浦璃来選手＆木原龍一選手らと楽しいひとときを過ごしたと笑顔で明かしました。

今大会については「団体戦も個人戦も含めて、本当にこの大会は“充実”でした」と笑顔で総括。「“団体・個人ともに銀メダル以上”の目標も達成することができた」とし、団体戦は今までにないくらいすごく楽しかった。みんながこのオリンピックを楽しんで滑っているのをこの目で見ることができて、自分もすごく力をもらうことができたし、個人戦に向けて励みになった」と、チームジャパンで戦った団体戦の満足感を語ります。

そして「こんなに充実していることってめったにない。今大会の言葉は“充実”」と満足げに話しました。