角度もスタイルも自由自在！どんなくつろぎ方もオーケー【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ソファもベッドもこの一台でまさかの解決！？【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、背もたれと両肘部それぞれに14段階のリクライニング機能を備えた、多彩なスタイルを楽しめるソファだ。細やかな角度調整ができるため、自分だけのくつろぎ空間を思いのままに作れる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
基本のソファスタイルでは、座面両端の角度を変えることで肘掛けを好みの位置にカスタマイズでき、読書やテレビ鑑賞など日常のリラックスタイムにぴったりだ。背もたれを倒せばフラットスタイルになり、ごろ寝ベッドとしても使える。気軽に横になれる快適さが魅力で、来客時の簡易ベッドとしても活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
座面と背もたれには、へたりにくく弾力性のあるウレタンフォームを採用し、ふっくらとした快適な座り心地を実現している。底づき感がなく、長時間座っても疲れにくい構造で、身体をやさしく受け止めてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
組み立ては背もたれクッションをかぶせてファスナーを閉めるだけの簡単仕様で、使わないときには折りたたんで収納できるため、コンパクトな部屋にも取り入れやすい。表面には帆布のようなしっかりとした風合いのファブリック生地を使用し、さらりとした肌ざわりと落ち着いた素材感が空間に上品な印象を添えてくれる。カラーは3種類から選べ、インテリアに合わせて楽しめる。
ソファもベッドもこの一台でまさかの解決！？【アイリスプラザ】のソファがAmazonに登場!
アイリスプラザのソファは、背もたれと両肘部それぞれに14段階のリクライニング機能を備えた、多彩なスタイルを楽しめるソファだ。細やかな角度調整ができるため、自分だけのくつろぎ空間を思いのままに作れる。
→【アイテム詳細を見る】
基本のソファスタイルでは、座面両端の角度を変えることで肘掛けを好みの位置にカスタマイズでき、読書やテレビ鑑賞など日常のリラックスタイムにぴったりだ。背もたれを倒せばフラットスタイルになり、ごろ寝ベッドとしても使える。気軽に横になれる快適さが魅力で、来客時の簡易ベッドとしても活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
座面と背もたれには、へたりにくく弾力性のあるウレタンフォームを採用し、ふっくらとした快適な座り心地を実現している。底づき感がなく、長時間座っても疲れにくい構造で、身体をやさしく受け止めてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
組み立ては背もたれクッションをかぶせてファスナーを閉めるだけの簡単仕様で、使わないときには折りたたんで収納できるため、コンパクトな部屋にも取り入れやすい。表面には帆布のようなしっかりとした風合いのファブリック生地を使用し、さらりとした肌ざわりと落ち着いた素材感が空間に上品な印象を添えてくれる。カラーは3種類から選べ、インテリアに合わせて楽しめる。