好きな「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」ランキング！ 2位『相棒 season24』、1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月30日〜2月1日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」に関するアンケート調査を実施しました。
テレビ朝日系では、多くの話題作を放送し高視聴率を獲得しているところです。それでは、「好きな2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」ランキングの結果を紹介します。
2位は『相棒 season24』でした。大人気ドラマシリーズの『相棒』は、2000年に「土曜ワイド劇場」の作品として誕生。劇場版、スピンオフ、舞台なども制作され、常に高視聴率のドラマとして有名です。
今回はシリーズ誕生25周年の作品となり、「杉下右京」を演じる水谷豊さんと、「亀山薫」を演じる寺脇康文さんの黄金コンビで放送中。通算11シーズン目のコンビとなり、最新シリーズでも息のあったところを見せています。『相棒 season24』も変わらぬ人気を誇り、幅広い世代から支持を集めました。
回答者からは、「長年続くシリーズならではの安定した面白さがあり、毎回完成度の高い事件展開を楽しめる」（30代女性／東京都）、「毎回完結型のストーリーが多く、途中からでも楽しめる点が魅力だと感じました」（20代男性／愛媛県）、「毎シーズンごとにテーマが明確で、社会問題の切り取り方も丁寧」（60代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
1位は『再会〜Silent Truth〜』でした。横関大さんの推理小説『再会』（講談社）が原作のドラマで、人気の高い竹内涼真さんが主演を担当。刑事の飛奈淳一を演じ、かつての同級生たちが関係する殺人事件に巻き込まれていきます。
殺人事件の容疑者として浮上したのは、井上真央さんが担当する淳一の初恋相手・岩本万季子。23年前に起きた事件も関連し、渡辺大知さんと瀬戸康史さん演じる淳一の幼なじみにも疑惑の目が向けられるなど、予測不能なストーリーが人気です。江口のりこさんが熱演する刑事・南良理香子の鋭い推理も見どころで、演技派俳優がそろったドラマとして支持を集めています。
回答者からは、「誰が犯人なのか考えながら、それぞれの心情を考えるのがおもしろい」（30代女性／千葉県）、「過去になにがあったのか考察もでき、現在の人間関係もおもしろい」（50代女性／愛知県）、「静かな緊張感と人間ドラマが丁寧に描かれており、毎回引き込まれるような余韻が残る点に魅力を感じる」（40代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
