【ひらがなクイズ】これ、分かる？ 空欄に共通する2文字は？ 夜空の星座や伝説の鳥がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、夜空を見上げたくなるような言葉や、生き物の名前などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□ざ
ほ□□う
とび□□
ぼ□□ん
ヒント：2月後半から3月生まれの人の誕生星座といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うお」を入れると、次のようになります。
うおざ（魚座）
ほうおう（鳳凰）
とびうお（飛魚）
ぼうおん（防音）
夜空を彩る「魚座（うおざ）」や伝説の「鳳凰（ほうおう）」の中に、海面を飛ぶ「トビウオ（とびうお）」や、音を遮断する「防音（ぼうおん）」が隠れていました。空想上の存在から実在の魚、そして住環境に関わる技術まで、意外なところで「うお」の音が共鳴しています。言葉の響きが持つ多面的なつながりが見えてくると、いつもの語彙が少し違って見えてきますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、夜空を見上げたくなるような言葉や、生き物の名前などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ざ
ほ□□う
とび□□
ぼ□□ん
ヒント：2月後半から3月生まれの人の誕生星座といえば？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うお正解は「うお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うお」を入れると、次のようになります。
うおざ（魚座）
ほうおう（鳳凰）
とびうお（飛魚）
ぼうおん（防音）
夜空を彩る「魚座（うおざ）」や伝説の「鳳凰（ほうおう）」の中に、海面を飛ぶ「トビウオ（とびうお）」や、音を遮断する「防音（ぼうおん）」が隠れていました。空想上の存在から実在の魚、そして住環境に関わる技術まで、意外なところで「うお」の音が共鳴しています。言葉の響きが持つ多面的なつながりが見えてくると、いつもの語彙が少し違って見えてきますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)