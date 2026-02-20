【2026年】年金をもらいながら、月収13万円のアルバイトをしています。確定申告は必要？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金受給しつつ月13万円のバイトをしている人からの質問です。
「公的年金を受け取りながら、65歳以降にアルバイトをしていて、月収は13万円ほどです。こういう場合、確定申告は必要でしょうか？」
そして、年金受給者には「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「年金以外の所得が20万円以下」なら確定申告が不要となる制度がありますが、今回はアルバイトの所得がこの基準を超えるため、確定申告不要制度は使えません。
以下は、ケーススタディーの前提（65歳以上で公的年金10万円／月＝年120万円、アルバイト月13万円）で計算イメージを整理したものです。
まず、公的年金等にかかる雑所得は、65歳以上で年金収入が公的年金等控除額110万円以下なら0円、110万円を超えると「収入−110万円」が目安になります。
公的年金が年120万円なら、120万円−110万円＝10万円（雑所得）です。
次に、アルバイト収入（月13万円×12カ月＝年156万円）は給与所得として計算します。2025年分以後は、給与所得控除の最低額が65万円とされています。
したがって、156万円−65万円＝91万円（給与所得）となります。
この2つを合算すると、所得は10万円＋91万円＝101万円です。基礎控除は合計所得金額が132万円以下の場合、95万円です。
101万円−95万円＝6万円が課税所得となり、所得税が発生する計算になります。
以上より、年金をもらいながら月収13万円程度で働くケースでは、原則として確定申告が必要、と整理できます（年金以外の所得が20万円超のため）。
なお、実際に申告が必要か・税額がいくらかは、年金額（年額）、アルバイト以外の収入、社会保険料控除や医療費控除などの有無、アルバイト先や年金からの源泉徴収状況で変わります。住民税の扱いも自治体で確認が必要な場合があります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
