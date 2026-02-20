Q.iPhoneのバッテリーを長持ちさせる「裏技」はありますか？
iPhoneのバッテリーは設定や使い方を少し変えるだけで持ちや劣化スピードに違いが出ると言われていますが、具体的には何をすればよいのか知らない人も多いはず。そこで本記事では、バッテリーが劣化する仕組みや、長持ちさせる方法を紹介します。
例えば、残量100%の状態のiPhoneの場合、以下のような仕組みになります。
＝＝＝
「残量20％まで使う」
↓
「80%まで充電する（60%の充電）」
↓
「残量50%まで使う」
↓
「90%まで充電する（40%の充電）」
＝＝＝
この場合、充電した回数は2回ですが、充電の合計値は100%分ですので、フル充電サイクルは1回となります。iPhoneのバッテリーのパフォーマンス・耐久性は、以下のように設計されていると公表されています。
＝＝＝
◯iPhone 14モデル以前
フル充電サイクルを500回繰り返した後も、本来の蓄電容量の80%を維持
◯iPhone 15以降のモデル
フル充電サイクルを1000回繰り返した後も、本来の蓄電容量の80%を維持
＝＝＝
まとめると、「フル充電サイクルの回数が増える」=「バッテリーの劣化が進む」というわけです。バッテリーの劣化を防ぐなら、日常的にバッテリー消費を節約して充電サイクルを抑える意識が重要となります。
■低電力モードとは
低電力モードは、iPhoneの消費電力を抑えるための機能です。オンにすると、以下のような動作に制限がかかります。
・特定の条件下で5Gがオフになる（一部モデル）
・自動ロック：デフォルトの「30秒」に設定
・ディスプレイの明るさ：低下
・ディスプレイのリフレッシュレートが最大60Hzに制限（一部モデル）
・ビジュアルエフェクト：一部のエフェクトをオフ
・iCloud写真：一時的に停止
・自動ダウンロード：オフ
・メールの取得：オフ
・アプリのバックグラウンド更新：オフ
ただ、「アプリのバックグラウンド更新」や「自動ダウンロード」などの機能がオフになると、人によっては日常的に不便を感じることがあるかもしれません。利用シーンに応じて上手に使い分けるとよいでしょう。
■バッテリー充電の最適化を有効にする
iPhoneには、バッテリーの劣化を抑えるための「バッテリー充電の最適化」という機能があります。利用状況を学習し、100％充電の状態が長く続かないよう自動で調整してくれる仕組みです。
■バックグラウンド動作・位置情報を見直す
使っていないアプリが裏で動き続けると、知らないうちにバッテリーを消耗します。特に位置情報を「常に許可」にしているアプリは要注意。使用頻度の低いアプリは設定を見直すだけでも、消費電力を抑えられます。
■画面表示や通知設定を調整する
「明るさの自動調整」や「通知を必要最低限にする」なども、バッテリー消耗を減らすのに有効です。
■積極的にWi-Fiを利用する
Wi-Fi接続は、携帯電話ネットワークよりも消費電力が少ないとされています。利用できるWi-Fiがある場合は、積極的に使用するようにしましょう。
・高温・低温といった過酷な環境での使用
・充電しながらの操作・負荷の高いアプリの使用
・バッテリー残量が0%の状態を続ける
・バッテリー残量が100%になっても充電を続ける
(文:ばんか（インターネットサービスガイド）)
