長期休みに行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキング！ 2位「願いが叶うクルスの海」を抑えた1位は？
厳しい冬の終わりが見え隠れし、澄んだ空気の中でゆったりと羽を伸ばせる観光地への関心が高まっています。日頃の喧騒を忘れてリフレッシュできるような、連休にふさわしい人気のスポットに注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：願いが叶うクルスの海／44票2位に選ばれたのは、日向市にある絶景スポット「願いが叶うクルスの海」です。波の侵食によって海が「叶」という文字に見えることから、訪れると願いが叶うという言い伝えがあり、ロマンチックな旅先として人気。展望台からの青い海と空のコントラストは美しく、恋人同士や写真愛好家にとって憧れの場所となっています。
回答者からは「ロマンチックな雰囲気で眺めも良さそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「縁起の良さそうな場所。海をみて癒されたい」（30代女性／宮城県）、「願いを叶えたいし、絶景を見たい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：高千穂峡／127票1位に輝いたのは、宮崎県を象徴する景勝地「高千穂峡」です。阿蘇山の火山活動によって形成された柱状節理の断崖は圧巻で、真名井の滝を間近で見上げる貸しボート体験は予約必須の人気。神話の里としても知られ、周囲には高千穂神社などのパワースポットも点在。神秘的なエネルギーに満ちた、宮崎観光のハイライトです。
回答者からは「風景や自然を楽しみたいです」（40代女性／北海道）、「高千穂峡は、渓谷を歩きながら見る滝や水の色がとにかく印象的で、静かな空気の中に神話の雰囲気も感じられ、時間に追われず心を落ち着けて過ごせそうだと思います」（40代女性／埼玉県）、「自然いっぱいの環境でリフレッシュしたい」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)