timeleszの『タイプロ2』が熱い！ VOL.2配信で見せた「進化」と大ブレークにかける「決意」
8人組アイドルグループ・timeleszが出演する密着ドキュメンタリー番組『timelesz project -REAL-』（以下、『タイプロ2』）のVOL.2が、2月15日に配信されました。
オーディションを経て8人体制となったtimeleszの裏側に密着する番組で、VOL.1は1月9日に配信。『timelesz project -AUDITION-』（以下、『タイプロ』）のその後を追った番組となり、葛藤しながらも成長していくメンバーの姿が映し出されました。
※若干のネタバレ要素を含みます。『タイプロ2』を未視聴の人は注意してください
今回配信されたVOL.2では、佐藤勝利さん、原嘉孝さん、篠塚大輝さんが韓国で武者修行を行いました。3人はダンスパフォーマンスの底上げを目指し、韓国のダンサー・AIKIさんからの指導を受けることに。用意されたダンスを習得し、3日目に路上パフォーマンスとなる“バスキン”で披露する課題が与えられました。
難易度が高い振り付けとなる中で、特にダンス初心者である篠塚さんは大苦戦。壁にぶち当たりながら、3人が本音をぶつけ合って成長する姿が描かれています。今回の韓国武者修行では、ダンスパフォーマンスだけでなく、それぞれがアイドルとして成長する姿が各場面で映し出されました。
中でも原さんは、篠塚さんと佐藤さんにさまざまな意見をぶつけ、絆がより強いものになるよう努力。その結果、2人も本音をぶつけるようになり、結束力が強まりました。バスキンで披露したダンスパフォーマンスも素晴らしいもので、しっかりと成長した3人の姿を見られます。
まず、菊池さんは過去のエピソードを明かし、つんく♂さんとの関係性を語ります。和やかなムードで進みますが、つんく♂さんからはアイドルが楽曲制作することに対しての率直な意見も。つんく♂さんは、アイドルの楽曲制作は煮詰まることも多く大変だと説明し、そのうえでさまざまなアドバイスを行っています。
つんく♂さん流のヒットソングの法則をはじめ、テーマを絞る方法など的確なアドバイスも多数公開。見ている視聴者も感動する金言が多く、おおいに番組を盛り上げました。
その後、2人は自分たちの足跡をたどるため、よく通った有名なハンバーグステーキ専門店やNHKなどを訪れ、さまざまなマル秘エピソードを公開。オーディションで使用されたタイプロハウスを再び訪問し、楽曲の構想を練るプチ合宿も敢行しています。
そして、後半では音楽プロデューサーのtofubeatsさんが登場し、2人と即興で作品を制作するサプライズも。作品が仕上がる工程が見られる、貴重なエピソードとなりました。
最後の「episode 10」では、8人体制で初のドーム公演に向けた裏側が明かされています。篠塚さんがかつての炎上を振り返る場面もあり、テレビでは見られないメンバーの姿を披露。最終エピソードまで特別感がある内容だといえます。
現在、男性アイドルグループの中でもっとも勢いがあるといっても過言ではないtimeleszの裏側を、余すことなく見られる『タイプロ2』。STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループでは、前例がないレベルで裏側を赤裸々に公開しているので、貴重な映像としてtimeleszファン以外にもおすすめの番組となります。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
『タイプロ2』VOL.1では、新体制となった各メンバーの苦悩や、8人体制で初となるアリーナツアーの様子が配信されました。さらに、スキルアップの"武者修行の旅"として松島聡さん、橋本将生さん、猪俣周杜さんがロサンゼルスでの修行を敢行。その様子が「episode 03」と「episode 04」で配信されています。
佐藤勝利さん、原嘉孝さん、篠塚大輝さんが韓国で武者修行を行いました。3人はダンスパフォーマンスの底上げを目指し、韓国のダンサー・AIKIさんからの指導を受けることに。用意されたダンスを習得し、3日目に路上パフォーマンスとなる"バスキン"で披露する課題が与えられました。
難易度が高い振り付けとなる中で、特にダンス初心者である篠塚さんは大苦戦。壁にぶち当たりながら、3人が本音をぶつけ合って成長する姿が描かれています。今回の韓国武者修行では、ダンスパフォーマンスだけでなく、それぞれがアイドルとして成長する姿が各場面で映し出されました。
中でも原さんは、篠塚さんと佐藤さんにさまざまな意見をぶつけ、絆がより強いものになるよう努力。その結果、2人も本音をぶつけるようになり、結束力が強まりました。バスキンで披露したダンスパフォーマンスも素晴らしいもので、しっかりと成長した3人の姿を見られます。
菊池風磨さんと寺西拓人さんが楽曲制作に挑戦する様子も配信されました。2人は、数多くのメガヒット曲を生み出してきたつんく♂さんのもとを訪問。天才プロデューサーであるつんく♂さんから、音楽制作の神髄を学ぶことになりました。
菊池さんは過去のエピソードを明かし、つんく♂さんとの関係性を語ります。和やかなムードで進みますが、つんく♂さんからはアイドルが楽曲制作することに対しての率直な意見も。つんく♂さんは、アイドルの楽曲制作は煮詰まることも多く大変だと説明し、そのうえでさまざまなアドバイスを行っています。
つんく♂さん流のヒットソングの法則をはじめ、テーマを絞る方法など的確なアドバイスも多数公開。見ている視聴者も感動する金言が多く、おおいに番組を盛り上げました。
その後、2人は自分たちの足跡をたどるため、よく通った有名なハンバーグステーキ専門店やNHKなどを訪れ、さまざまなマル秘エピソードを公開。オーディションで使用されたタイプロハウスを再び訪問し、楽曲の構想を練るプチ合宿も敢行しています。
そして、後半では音楽プロデューサーのtofubeatsさんが登場し、2人と即興で作品を制作するサプライズも。作品が仕上がる工程が見られる、貴重なエピソードとなりました。
「episode 09」では全員で合宿を行い、オーディションを思わせる激しいレッスンを実施。笑いを交えて当時を思い出すエピソードトークも展開するなど、8人の仲のよさも見せています。合宿では、それぞれが行ってきた修業の成果を報告。新メンバーたちは世間からの批判に関して不安があることも語るなど、濃密な時間を過ごした様子が配信されました。
最後の「episode 10」では、8人体制で初のドーム公演に向けた裏側が明かされています。篠塚さんがかつての炎上を振り返る場面もあり、テレビでは見られないメンバーの姿を披露。最終エピソードまで特別感がある内容だといえます。
現在、男性アイドルグループの中でもっとも勢いがあるといっても過言ではないtimeleszの裏側を、余すことなく見られる『タイプロ2』。STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループでは、前例がないレベルで裏側を赤裸々に公開しているので、貴重な映像としてtimeleszファン以外にもおすすめの番組となります。
