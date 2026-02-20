名古屋で「ZOZOTOWN」ポップアップストア開催！ データをもとにトレンドアイテムを提案
「ZOZOTOWN」のポップアップストア「ZOZOTOWN NAGOYA」が、2月26日（木）〜3月8日（日）の期間、愛知・名古屋市にあるKITTE名古屋 1階アトリウムで開催される。
【写真】“TOWN”をイメージした空間デザイン！ ポップアップストアの詳細
■来場特典も用意
今回開催される「ZOZOTOWN NAGOYA」は、“TOWN（街）”をイメージした空間で、服を愛するZOZOスタッフがZOZOのファッションデータをもとに、ブランドの垣根を超えたトレンドアイテムを展開する期間限定のポップアップストア。
店内では、ZOZOスタッフが今注目のアイテムをセレクトして提案するエリア「ZOZO SELECT ZONE」を設け、厳選したアイテムを通じて来場者が「今着たい、この春着たい」と思えるファッションや、注目のコスメとの出会いを提供する。
また、人気ブランドが集結する「BRAND ZONE」も用意され、この春おすすめのアイテムも紹介。キーワードや出店ブランドが期間中に入れ替わり、訪れるたびに新しいファッションと出会える点も特徴で、気に入った商品は二次元コードを読み取り「ZOZOTOWN」で購入することができる。
さらに、来場者は送料無料クーポンと「ZOZOTOWN NAGOYA」のオリジナルステッカーがもらえるほか、「ZOZOTOWN」でアイテムやショップをお気に入り登録した人には、最大1万円分のZOZOポイントが当たるくじや、ショップクーポンなどがプレゼントされる。
