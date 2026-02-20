ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡»²À¯ÅÞ¤ÎÀøÆþ¼èºàµ¼Ô¤ÎÅÞ°÷½üÌ¾¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¸øÉ½¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£²£°Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÅÞ°÷½üÌ¾È¯É½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤¬ºòÇ¯½©°Ê¹ß¡¢ÅÞ°÷³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼èºàÌÜÅª¤ÇÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÞ°÷³èÆ°¡¢Æ±³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀ¤¿Î©¾ì¡¦¾ðÊó¤ÎÌµÃÇ¸ø³«Åù¤Î³Æ¹Ô°Ù¤Ï¡¢º£¸å¤ÎËÜÅÞÅÞ°÷´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸µÚ¤Ó³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤ò¶¯ÅÙ¤ËÔÌÂ»¤·¡¢ËÜÅÞ±¿±ÄµÚ¤ÓÅÞ°÷³èÆ°¤Ë½ÅÂç¤Ê°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È£²£°ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤ò½üÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½üÌ¾¤µ¤ì¤¿µ¼Ô¤Ï£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¡¢ÀøÆþ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»²À¯ÅÞ¤ÎÈ¯É½¤ËËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤Á¤¤¤Á¸øÉ½¤¹¤ë¤ó¤À¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï£Ø¤Ë¡Ö²áµî¤Ë¤âÅÞ°÷¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ¤ÇË½¤ì¤Æ¡¢½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¤é¤Ò¤¿¤¹¤é»²À¯ÅÞÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â½üÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÅÞ°÷¤Î³èÆ°¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£