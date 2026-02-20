２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得。北京五輪の銅メダルに続く個人種目２大会連続、そして団体との連続複数メダルはフィギュア日本女子初の快挙。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルで、日本女子は初のダブル表彰台となった。ＳＰ３位のアリサ・リュウが逆転で金メダルとなった。初五輪でＳＰ４位の千葉百音（木下グループ）は４位だった。

番組にはトリノ五輪、バンクーバー五輪代表で元世界女王・安藤美姫さんがコメンテーターで出演。リュウの演技で会場が沸く中、次に登場した坂本について、ＭＣの宮根誠司アナウンサーから「相当難しいところなんじゃないですか？」と問われると、「本当に難しいと思うんですけど、アリサ選手は昨シーズンから本当にミスがないんですよね。フリーも完璧な演技をやってくるので、（盛り上がりや高得点は）想定内だったかなとは思いますね。頭の中にはあったと思います」と返答。

また、１３歳で全米チャンピオンになりながら２２年に１６歳で引退、２４年に復帰したリュウについて宮根アナが「この人もいろんなことを背負って苦しい思いをして戻ってきてる」と話すと、安藤さんは「もしかしたら、一度離れたことでまたスケートの楽しさとか、自分にとってのフィギュアスケートの意味っていうのを再確認して、楽しめるスケートに変わったのがよかったのかもしれないですね」と語った。

２００５年８月８日生まれのリュウは、１９年全米選手権で史上最年少の１３歳で制覇。６位だった北京五輪後の２０２２年４月に自身のインスタグラムで現役引退を表明したが２４年３月に復帰。２５年世界選手権を初制覇し、世界女王として臨んだ２度目の五輪だった。