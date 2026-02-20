3児の母・近藤千尋、ミニ丈から色白美脚スラリ「相変わらずの美しさ」「さすがのスタイル」
【モデルプレス＝2026/02/20】モデルの近藤千尋が2月18日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「さすがのスタイル」美脚輝くミニ丈姿
近藤は、自身がMCを務める情報バラエティ「秘密のママ園」シーズン2（毎週日曜よる9時〜／ABEMA）について「今週も是非見てねっ」と記し、スタジオと思われる場所で撮影したソロショットを投稿。ブラウンのトップスに黒のレースがあしらわれたミニ丈のボトムスとバックストラップパンプスを合わせたスタイルで椅子に座る姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っていた。
この投稿は「相変わらずの美しさ」「さすがのスタイル」「理想的な脚のライン」「肌も綺麗すぎる」と反響を呼んでいる。近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
