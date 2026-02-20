NMB48メンバー、美脚ライン輝くミニスカ×ニーハイコーデに反響「最強の組み合わせ」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/02/20】NMB48の新澤菜央が2月18日、自身のInstagramを更新。ダンス動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳NMB「スタイル抜群」ニーハイ姿
新澤は「服可愛いからこっちにも」とコメントし、キレのあるダンス動画を公開。フリルやリボン付きのオフホワイトのニットにミニプリーツスカート、白のニーハイを合わせたコーディネートでから美しい脚が輝いていた。
この投稿は「最強の組み合わせ」「スタイル抜群で憧れる」「髪型も可愛い」「永遠に見てられる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆新澤菜央、美脚ライン輝くミニスカ×ニーハイ姿披露
◆新澤菜央の投稿に「最強の組み合わせ」と反響
