３連休 雨のあと「黄砂飛来か？」

２１日（土）からの３連休は「春本番」の陽気ですが、西日本を中心に「黄砂」の飛来が予想されています。

を画像で掲載しています。

【花粉症悪化のおそれ】黄砂のために「花粉が爆発する」

黄砂などのスギ花粉より小さな粒子は、「スギ花粉」に傷をつけ、それを発端に「スギ花粉」が爆発して、さらに細かい粒子になることがあるそうです。

細かい粒子になると「マスク」で防げない、「破裂したスギ花粉」が出てきてしまい、体内に入り込んでしまいます。

黄砂のシミュレーション２１日（土）～２３日（月祝）

シミュレーションでは２２日（日）～２３日（月祝）に日本に飛来する予想です。洗濯物や車への付着などに気を付けてください。

全国の週間予報（２１日（土）～２７日（金））

各都道府県の週間予報（２７日（金）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。３連休明けは「待望の雨」、雨の日が多くなりそうです。

・