【黄砂情報】３連休「黄砂」飛来で「花粉症」悪化のおそれ 黄砂による「花粉爆発とは？」【黄砂のシミュレーション２１日（土）～２３日（月祝）／ 全国各都市の週間予報】３連休の天気予報
３連休 雨のあと「黄砂飛来か？」黄砂のシミュレーション２１日（土）～２３日（月祝）
２１日（土）からの３連休は「春本番」の陽気ですが、西日本を中心に「黄砂」の飛来が予想されています。を画像で掲載しています。 【花粉症悪化のおそれ】黄砂のために「花粉が爆発する」
黄砂などのスギ花粉より小さな粒子は、「スギ花粉」に傷をつけ、それを発端に「スギ花粉」が爆発して、さらに細かい粒子になることがあるそうです。
細かい粒子になると「マスク」で防げない、「破裂したスギ花粉」が出てきてしまい、体内に入り込んでしまいます。
シミュレーションでは２２日（日）～２３日（月祝）に日本に飛来する予想です。洗濯物や車への付着などに気を付けてください。全国の週間予報（２１日（土）～２７日（金））
各都道府県の週間予報（２７日（金）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。３連休明けは「待望の雨」、雨の日が多くなりそうです。
