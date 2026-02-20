前節、今シーズン初勝利を手にしたユナイテッド。連勝をかけて、あさって22日日曜、再びホームで山口と対戦します。

（記者）「春を思わせるような暖かな日差しの鹿児島市。グラウンドからは活気ある声が聞こえてきます」

前節、逆転勝ちで今季初勝利をつかんだユナイテッド。それでも「うかれることはなく」、この日の練習では引き締まった表情を見せ、ボールを“取り切る”などのやり切る姿勢を改めて徹底。

2試合で5ゴールをあげている攻撃陣は、調子の良さをうかがわせました。

（村主博正監督）「前節が最低ラインで積み上げていくことが大事なので、きのうよりきょう、きょうよりあしたと積み上げていきたい」

そんな中、村主監督が前節の反省点にあげたのが…。

（村主博正監督）「開始早々の失点は防がなければいけない」

立ち上がりでの失点。

前節ではキックオフから1分も経たずに失点。開幕の宮崎戦でも、前半11分にセットプレーからゴールを許しました。

（新加入・DF 山田裕翔選手）「入りにプレシーズン含めて失点してしまった所は課題なので、そこは気をつけようと意識していたが、もっとチームとして入り方は共通認識を持っていきたい」

ここまで2試合、守備の要・センターバックは、ベテランの広瀬と新加入・山田のコンビ。

すり合わせる時間が短い中での開幕となったなか、1戦目より2戦目と、徐々に息の合った動きに。次の試合こそはと意気込みます。

（新加入・DF 山田裕翔選手）「攻撃陣にすごく助けられているので、守備陣の選手が奮闘して頑張らないといけない」

次の試合は22日、午後2時から。白波スタジアムで山口と対戦します。

