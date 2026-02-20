能登半島地震で被災し公費で解体される氷見市中央町のビルをめぐるニュースです。

地元の住民などが今後のまちづくりの方針をまとめ、きょう、菊地市長に提出しました。



公費解体されるのは、氷見市中央町にあるビルです。

鉄骨3階建てで16世帯が所有していますが、築50年以上が過ぎたうえ能登半島地震で半壊以上の判定を受けた部分があり、公費解体されることになりました。





中央町では、地元住民などが東京科学大学の教授や学生とともに、今後のあり方について話し合ってきました。そして意見をまとめた「復興まちづくり方針」をきょう、菊地市長に報告しました。方針では、若手創業者の活動拠点やにぎわいと出会いや挑戦の後押しなど5つのテーマを掲げています。菊地市長は、市としても応援したいと述べました。市の新年度予算案では中央町など4つの地区のまちづくりの検討に1390万円を計上しています。藤田智彦副理事長「地域がどういう状況にあってどういうことを考えているのか、どういう方向を目指そうとしているのか知ってもらうことで、この議論に参加してみようかなとか地域に実際に行ってみようかなという人を増やしていければと考えている」方針ではビルの解体後の暫定利用のイメージとして、コミュニティ農園を示しています。また将来は跡地を歩いて暮らせる街にする意見もあり、まちづくり会議は、引き続き具体策などについて議論を続けるということです。