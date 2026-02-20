きょうは、視聴者の方から寄せられた美しい夕暮れのワンシーンからお伝えします。



富山市の坂本さんからKNB投稿ボックスに寄せられたきのう夕方の映像です。

あかね色に染まった空を背景にハクチョウが列をなして悠々と飛んでいます。

撮影した坂本さん、きのうは仕事帰りに富山市八尾町の井田川沿いを通ったところ、

100羽を超えるハクチョウを見つけ、思わずスマートフォンを向けました。

美しい姿に癒されて、仕事の疲れも吹き飛んだそうですよ。





シベリアに向けて飛び立つ北帰行に備えているのかもしれませんね。これからも、みなさんの身近な所で見つけた季節の映像などをKNB投稿ボックスにぜひ、お送りください。そして、県内はきょうも晴れて気持ちの良い一日でした。富山市内からも雪の立山連峰がくっきりと見えました。こちらは標高2450メートル立山・室堂のカメラで撮影した様子です。まさに白銀の世界が広がっていました。雪の立山、いつ見ても美しいですね。そして、あすから三連休ですが、気温が一気に上がる見込みですね。あさって日曜日、富山市の予想最高気温は20度です。まずは、あす土曜日の予想天気図です。日本付近は広く高気圧に覆われます。このため、あすも県内は晴れて気温が上がります。そして、あさって日曜日。さらに気温が上がる理由があります。前線を伴った低気圧です。等圧線の間隔も狭く南から暖かい空気が強く流れ込む見込みです。一気に2か月も先の陽気ですね。ただ、注意が必要です。低気圧の接近や前線の通過に伴って日曜日は朝から風が強まり、夜には10メートル前後の強風が吹く予想です。三連休はおおむね晴れて暖かいけれど、日曜日の強風には要注意ということですね。