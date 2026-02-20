【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ五輪は１９日、日本選手団のメダル獲得数が２４個となり、冬季五輪の通算獲得数は節目の１００個に到達した。

過去最多だった２０２２年北京五輪の１８個を大きく更新。好調の背景には、国やメーカーと連携した競技団体や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）のサポート体制がある。

１５年にスポーツ行政の新たな司令塔となるスポーツ庁が発足し、スポーツ界はそれまでよりも手厚く、きめ細かな支援を国から受けられるようになった。その後の１８年平昌（ピョンチャン）五輪からの３大会で計５５個と、総数の半数以上を量産していることは、その成果ともいえる。

メダル４個を獲得したスキージャンプの躍進を支えたのが最先端のスーツだ。ルールの範囲内で、より風を捉えて遠くへ飛べるスーツは選手にとっての「生命線」で、開発に各国がしのぎを削る。

これまで日本は用具の対応で欧州勢に遅れ気味だったが、２１年度からスポーツ庁の事業で開発体制を強化。全日本スキー連盟は外国人スタッフを国際大会に帯同できるようになった。欧州で生地や形状の最新情報を収集し、試合で生かせるようになり、河野孝典チームリーダーは「この事業がなければ今回の活躍は難しかった」と断言する。

フィギュアスケートは大会前から、日本スケート連盟がミラノから車で約１時間の場所に練習拠点を設置した。男子銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）らは１月末から合宿。ペア金の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）も活用し、木原は「普段と同じように練習できる」と話していた。

ＪＯＣは大会期間中、選手らが食べ慣れている白米や汁物など和食を提供する拠点を設置。今大会は広域開催のため、ミラノのほかリビーニョやプレダッツォの山岳地域にも同様の拠点を設け、選手を栄養面から支えた。