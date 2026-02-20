急病や事故などでの119番通報に備えて、県西部消防指令センターは先月、通報者がスマートフォンで撮影した映像を共有できるシステムを導入しました。

現場の様子をいち早く知ることができる、このシステムを、長谷川記者が体験しました。



長谷川大記者

「県西部消防指令センターに導入された映像通報システムLive119。スマートフォンのカメラを使って消防の指令員と直接やり取りができます」





年間およそ2万5000件の緊急通報を受ける高岡市の県西部消防指令センター。県西部5つの市の通報に対応するセンターが先月20日に運用を開始したのがLive119です。言葉だけでは伝わりにくい現場の状況を、スマートフォンで撮影した映像でリアルタイムに伝えられるシステムです。「路上で胸を押さえて急に倒れた男性を見つけた」という設定で、記者も体験しました。県西部消防指令センター 山口肇通信指令員「消防119番です。火事ですか？救急車ですか？記者「救急です」山口通信指令員「はい。救急車の向かう住所とお名前を教えてください」最初は発生場所や通報者の名前など、通常と変わらないやり取りが交わされます。山口通信指令員「あなたの状況をこちらの方で映像で確認したいのでLive119を使用します。ご協力願えますか」現場の映像の必要ありと指令員が判断すると、通報した電話番号宛てにショートメッセージが届いてアクセスする仕組みで、アプリのダウンロードなどは必要ありません。山口通信指令員「ビデオのマークをタップしますと映像の送信が開始されます」記者「これ撮れてますかね」山口通信指令員「はい、確認できました」撮影を始めると、センターの指令員に映像がリアルタイムで共有されます。山口通信指令員「そうしましたら意識・呼吸が無いようですので心臓マッサージを実施していただきたいと思います。やり方は分かりますか？」記者「分かります」現場に協力者がいれば撮影役を交代することもできます。山口通信指令員「この音が聞こえますか？」記者「はい」山口通信指令員「この音のリズムで胸を押してください」現場の映像を見た指令員から、的確なアドバイスを受けることができます。また、AEDが必要かどうかなどの指示を仰ぐことも可能です。長谷川大記者「訓練とはいえだいぶ緊張したんですが、指令員の方が映像を通して適切に指示してくれるので落ち着いて行動できました」映像通報システムを導入する消防組合は全国で増加していて、県内では魚津市や滑川市などを管轄する県東部消防組合に続き2例目です。県西部消防指令センターの管内では、運用開始からの1か月で7回活用されました。県西部消防指令センター 沙魚川文春センター長「映像通報システムLive119は電話だけでは伝わりにくい状況を映像で確認することで火災や事故現場の状況を消防隊などに伝えることができ、より迅速な消防活動につなげられると期待しています。市民のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします」このシステムの導入は県内では射水市消防本部や、黒部市、入善町、朝日町を管轄する新川地域消防組合でも予定しています。